"Укрпочта" отложила повышение тарифов на доставку пенсий до марта

25.12.2020 17:00

Национальный почтовый оператор " Укрпочта" будет доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифам 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ZIK . Как отмечается, ... подробнее →

В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей

25.12.2020 15:00

В «ЛНР» заявляют, что пятеро сотрудников луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ незаконно ввезли в «республику» из ЕС транзитом через Украину 16 ... подробнее →

Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»

25.12.2020 12:45

На подконтрольном НВФ «ДНР» пункте пропуска «Успенка» по направлению в РФ собираются огромные очереди, так называемые «таможенники республики» пропускают всего ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря

25.12.2020 11:00

Вчера 24 декабря в Украине выявили 11 035 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 11 490). Данные предоставил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Больше всего ... подробнее →

На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов

25.12.2020 10:00

За минувшие сутки, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны террористов было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Об этом ... подробнее →

Минздрав утвердил пять этапов вакцинации от COVID-19

25.12.2020 09:00

Минздрав разработал и утвердил дорожную карту массовой вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ, передает Корреспондент.net . Как отмечается, кампания иммунизации будет ... подробнее →

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