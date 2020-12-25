"Укрпочта" отложила повышение тарифов на доставку пенсий до марта 25.12.2020 17:00 Национальный почтовый оператор " Укрпочта" будет доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифам 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ZIK . Как отмечается, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря 25.12.2020 11:00 Вчера 24 декабря в Украине выявили 11 035 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 11 490). Данные предоставил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Больше всего ... подробнее →