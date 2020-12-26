Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту" 26.12.2020 17:00 Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко отказался от предложения перейти в римскую "Рому" и предпочел стать игроком "Аталанты", сообщает Обозреватель . По информации СМИ, скауты римской ... подробнее →

На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений 26.12.2020 15:00 В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе продлено действие карантинных ограничений на срок, предусмотренный соответствующими актами правительства. Об этом сообщает Госпогранслужба ... подробнее →