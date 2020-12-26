Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"

26.12.2020 17:00

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко отказался от предложения перейти в римскую "Рому" и предпочел стать игроком "Аталанты", сообщает Обозреватель . По информации СМИ, скауты римской ... подробнее →

На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений

26.12.2020 15:00

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе продлено действие карантинных ограничений на срок, предусмотренный соответствующими актами правительства. Об этом сообщает Госпогранслужба ... подробнее →

Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря

26.12.2020 13:00

196 человек прошли по гуманитарному коридору "Еленовка - Новотроицкое" в пятницу, 25 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "Двадцать пятого декабря функционировал на въезд-выезд ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря

26.12.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 709 случаев заражения COVID-19. При этом наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской ... подробнее →

В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)

26.12.2020 10:00

В Харькове местные автолюбители выстроили рекордно большую елку из машин. В флешмобе приняли участие 1065 водителей со своими авто, что почти втрое больше, чем было в прошлом году, сообщает Харьков ... подробнее →

Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

26.12.2020 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, сообщает Корреспондент.net . Согласно документу, доходы государственного бюджета-2021 составляют 1 трлн 84 ... подробнее →

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