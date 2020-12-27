Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря27.12.2020 17:00
В понедельник, 28 декабря, боевики возобновят работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». Пересечь линию ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января27.12.2020 15:00
ОВЕН Родившимся в апреле не стоит возлагать больших надежд на эту неделю — мало что из запланированного осуществится без труда. Скорее наоборот, вам еще как придется выложиться, чтобы хоть ... подробнее →
В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников27.12.2020 13:00
В ОРЛО в связи с отменой комендантского часа сняли ряд карантинных ограничений на проведение мероприятий. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на оккупационные СМИ. "В связи с отменой ... подробнее →
В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»27.12.2020 11:00
Дорожная авария с участием автобуса произошла на трассе между Донецком и Докучаевском, есть пострадавшие. Об этом сообщили в "МЧС ДНР". «В Ленинском районе Донецка произошло дорожно-транспортное ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря27.12.2020 10:00
За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировано 6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук ... подробнее →
В странах ЕС началась COVID-вакцинация27.12.2020 09:00
В странах Европейского Союза начался первый этап вакцинации от коронавируса, на котором каждое из 27 государств сможет вакцинировать препаратом BioNTech/Pfizer до пяти тысяч граждан из групп риска, ... подробнее →
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»13:00
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом11:00
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары09:00
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО15:00
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»14:00
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек13:00
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"11:00
- Пропавший на шахте "Золотое" горняк найден мертвым10:00
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»13:00
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря10:00
- В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь09:00
- Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма17:00
- Минздрав заключил первый контракт на поставку вакцины от коронавируса15:00
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря10:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $150000
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО
- Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары
- В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк