Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января 27.12.2020 15:00 ОВЕН Родившимся в апреле не стоит возлагать больших надежд на эту неделю — мало что из запланированного осуществится без труда. Скорее наоборот, вам еще как придется выложиться, чтобы хоть ... подробнее →

В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников 27.12.2020 13:00 В ОРЛО в связи с отменой комендантского часа сняли ряд карантинных ограничений на проведение мероприятий. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на оккупационные СМИ. "В связи с отменой ... подробнее →