Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря27.12.2020 17:00
В понедельник, 28 декабря, боевики возобновят работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». Пересечь линию ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января27.12.2020 15:00
ОВЕН Родившимся в апреле не стоит возлагать больших надежд на эту неделю — мало что из запланированного осуществится без труда. Скорее наоборот, вам еще как придется выложиться, чтобы хоть ... подробнее →
В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников27.12.2020 13:00
В ОРЛО в связи с отменой комендантского часа сняли ряд карантинных ограничений на проведение мероприятий. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на оккупационные СМИ. "В связи с отменой ... подробнее →
В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»27.12.2020 11:00
Дорожная авария с участием автобуса произошла на трассе между Донецком и Докучаевском, есть пострадавшие. Об этом сообщили в "МЧС ДНР". «В Ленинском районе Донецка произошло дорожно-транспортное ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря27.12.2020 10:00
За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировано 6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук ... подробнее →
В странах ЕС началась COVID-вакцинация27.12.2020 09:00
В странах Европейского Союза начался первый этап вакцинации от коронавируса, на котором каждое из 27 государств сможет вакцинировать препаратом BioNTech/Pfizer до пяти тысяч граждан из групп риска, ... подробнее →
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