Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки28.12.2020 17:00
В январе 2021-го планируется встреча советников лидеров государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция). Об этом журналистам сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает ... подробнее →
В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк28.12.2020 15:00
На шахте "Золотое" произошел обвал, в результате которого пострадали два горняка. Об этом в Фейсбуке сообщает глава "Независимого профсоюза горняков Украины", народный депутат Михаил Волынец, передает ... подробнее →
В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина28.12.2020 14:00
Так называемый «идеолог ДНР» Роман Манекин задержан в ОРДО в связи с «предполагаемым сотрудничеством с агентом украинских спецслужб». Об этом сегодня заявили в так называемом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря28.12.2020 12:00
По состоянию на 28 декабря суточный прирост больных коронавирусом в Украине составляет 4 385. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник. Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 ... подробнее →
На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный28.12.2020 10:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, минометов и гранатометов, в результате чего боевое травмирование получил военнослужащий. Об ... подробнее →
Наставник луганской "Зари" стал тренером года в УПЛ28.12.2020 09:00
Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2020 года, сообщает iSport.ua . Награду получил главный тренер Зари Виктор Скрипник. ... подробнее →
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