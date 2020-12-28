Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки 28.12.2020 17:00 В январе 2021-го планируется встреча советников лидеров государств нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция). Об этом журналистам сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает ... подробнее →

В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк 28.12.2020 15:00 На шахте "Золотое" произошел обвал, в результате которого пострадали два горняка. Об этом в Фейсбуке сообщает глава "Независимого профсоюза горняков Украины", народный депутат Михаил Волынец, передает ... подробнее →

В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина 28.12.2020 14:00 Так называемый «идеолог ДНР» Роман Манекин задержан в ОРДО в связи с «предполагаемым сотрудничеством с агентом украинских спецслужб». Об этом сегодня заявили в так называемом ... подробнее →