В Китае создали аналог американских вакцин от коронавируса

29.12.2020 17:00

В Китае разработали и проверяют на фазе I клинических испытаний антикоронавирусную вакцину ARCoV на основе технологии мРНК: аналогичными препаратами от Moderna и Pfizer/BioNTech уже прививают в США, ... подробнее →

В Беларуси начали вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V"

29.12.2020 16:00

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения против коронавируса вакциной российского производства "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси в ... подробнее →

Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО

29.12.2020 15:00

В плену у боевиков на временно оккупированных территориях находится 251 украинец. Об этом в Фейсбуке сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ . ... подробнее →

Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»

29.12.2020 14:00

Кабинет министров определил государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление» Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ответственным за ... подробнее →

28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек

29.12.2020 13:00

213 граждан пересекли линию разграничения через подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР». В ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря

29.12.2020 12:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 6 988 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 16 106 пациентов. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →

В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"

29.12.2020 11:00

Сотрудники "УБОП ДНР" задержали группу должностных лиц государственного предприятия "Вода Донбасса" по подозрению в коррупционных действиях. Об этом сообщили в "МВД республики". "Как установили стражи ... подробнее →

Пропавший на шахте "Золотое" горняк найден мертвым

29.12.2020 10:00

На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства аварии на шахте "Золотое", в результате которой под завалами оказались два работника. Одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй ... подробнее →

На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $150000

29.12.2020 09:00

На Донбассе житель неподконтрольного Киеву города Красный Луч перевозил через КПВВ Станица Луганская более четырех миллионов гривен. Его задержали украинские силовики. Об этом в понедельник, 28 ... подробнее →

Кабмин запустил "электронную прописку"

29.12.2020 08:00

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 28 декабря, принял решение о запуске экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц старше 14 лет. Эта ... подробнее →

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