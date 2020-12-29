Кабинет министров определил государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление» Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ответственным за ... подробнее →

В плену у боевиков на временно оккупированных территориях находится 251 украинец. Об этом в Фейсбуке сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ . ... подробнее →

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения против коронавируса вакциной российского производства "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси в ... подробнее →

В Китае разработали и проверяют на фазе I клинических испытаний антикоронавирусную вакцину ARCoV на основе технологии мРНК: аналогичными препаратами от Moderna и Pfizer/BioNTech уже прививают в США, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря 29.12.2020 12:00 За прошедшие сутки в Украине выявили 6 988 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 16 106 пациентов. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →