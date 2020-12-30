Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма30.12.2020 17:00
Маргинальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая имеет незаконные "паспорта ЛНР-ДНР", сегодня, 30 декабря, вызвало на допрос МВД РФ. Об этом она сообщила в своем Телеграмм-канале, передает ... подробнее →
Минздрав заключил первый контракт на поставку вакцины от коронавируса30.12.2020 15:00
Министерство здравоохранения Украины заключило первый контракт на поставку вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента, ... подробнее →
В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки30.12.2020 13:00
За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 185 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 22 ранее заболевших скончались, а 157 человек выздоровели. Об этом сообщает ... подробнее →
Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?30.12.2020 12:00
В середине декабря Верховная Рада почти конституционным большинством приняла финансовый план на следующий год. Чиновники убеждены, что после доработки бюджет на 2021 стал финансово сбалансированным. ... подробнее →
В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами30.12.2020 11:00
Автомобили с украинским номерными знаками, у владельцев которых нет "справки" о пересечении линии соприкосновения, будут отправлять на штрафстоянки. Об этом заявил представитель "мининформации ДНР" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря30.12.2020 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 7 986 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 16 355 человек выздоровели. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил министр ... подробнее →
В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары30.12.2020 09:00
Информацию о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска, накануне Нового Года, подготовила пресс-служба "администрации" ... подробнее →
Степанов назвал сроки поступления в Украину первой партии COVID-вакцины30.12.2020 08:00
Министерство здравоохранения Украины надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ... подробнее →
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