В середине декабря Верховная Рада почти конституционным большинством приняла финансовый план на следующий год. Чиновники убеждены, что после доработки бюджет на 2021 стал финансово сбалансированным. ... подробнее →

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 185 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 22 ранее заболевших скончались, а 157 человек выздоровели. Об этом сообщает ... подробнее →

Министерство здравоохранения Украины заключило первый контракт на поставку вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента, ... подробнее →

Маргинальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая имеет незаконные "паспорта ЛНР-ДНР", сегодня, 30 декабря, вызвало на допрос МВД РФ. Об этом она сообщила в своем Телеграмм-канале, передает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря 30.12.2020 10:00 В Украине за минувшие сутки выявили 7 986 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 16 355 человек выздоровели. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил министр ... подробнее →