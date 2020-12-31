На Донбассе подорвался трактор с трактористом 31.12.2020 11:00 Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря 31.12.2020 10:00 По состоянию на 31 декабря 2020 года зафиксировано 9 699 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них – 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ... подробнее →