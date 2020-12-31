В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта31.12.2020 17:00
Жители Донецка смогут добраться в новогоднюю ночь на праздничные гуляния в центре и вернуться домой на общественном транспорте. Для этого организованы дополнительные рейсы, сообщили в "мэрии". "На ... подробнее →
«Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»31.12.2020 16:00
У грудні вийшла в світ спільна книга Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та Асоціацієї польських журналістів (SDP) «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?». Це видання є проявом ... подробнее →
В Китае одобрили вакцину Sinopharm для массового использования31.12.2020 15:00
Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm. Об этом пишет Reuters, ... подробнее →
В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»31.12.2020 13:00
Первая партия российской вакцины Sputnik V поступит в «Л-ДНР» в январе 2021 года. Об этом сегодня, 31 декабря, синхронно заявили «глава ДНР» Денис Пушилин и «глава ... подробнее →
На Донбассе подорвался трактор с трактористом31.12.2020 11:00
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря31.12.2020 10:00
По состоянию на 31 декабря 2020 года зафиксировано 9 699 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них – 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ... подробнее →
В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь31.12.2020 09:00
Ночь на 30 декабря 2020 года в Киеве стала самой теплой за все время наблюдений. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. "По ... подробнее →
- В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта17:00
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»13:00
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом11:00
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами11:00
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары09:00
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО15:00
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»14:00
- 28 декабря по гуманитарному коридору под Донецком прошли 213 человек13:00
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"11:00
- В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта17:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- В Китае одобрили вакцину Sinopharm для массового использования15:00
- В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»13:00
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря10:00
- В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь09:00
- Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма17:00
- Минздрав заключил первый контракт на поставку вакцины от коронавируса15:00
- В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки13:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина
- В "ДНР" по подозрению в коррупции задержаны должностные лица ГП "Вода Донбасса"
- На КПВВ Станица Луганская задержали мужчину с $150000
- Кабмин подчинил все КПВВ с ВОТ ГП «Реинтеграция и восстановление»
- Ермак анонсировал встречу советников глав нормандской четверки
- На Донбассе подорвался трактор с трактористом
- Денисова назвала число украинцев, находящихся в плену боевиков ОРДЛО
- Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма
- В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары