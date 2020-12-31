В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта

31.12.2020 17:00

Жители Донецка смогут добраться в новогоднюю ночь на праздничные гуляния в центре и вернуться домой на общественном транспорте. Для этого организованы дополнительные рейсы, сообщили в "мэрии". "На ... подробнее →

«Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»

31.12.2020 16:00

У грудні вийшла в світ спільна книга Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та Асоціацієї польських журналістів (SDP) «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?». Це видання є проявом ... подробнее →

В Китае одобрили вакцину Sinopharm для массового использования

31.12.2020 15:00

Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm. Об этом пишет Reuters, ... подробнее →

В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»

31.12.2020 13:00

Первая партия российской вакцины Sputnik V поступит в «Л-ДНР» в январе 2021 года. Об этом сегодня, 31 декабря, синхронно заявили «глава ДНР» Денис Пушилин и «глава ... подробнее →

На Донбассе подорвался трактор с трактористом

31.12.2020 11:00

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря

31.12.2020 10:00

По состоянию на 31 декабря 2020 года зафиксировано 9 699 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них – 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ... подробнее →

В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь

31.12.2020 09:00

Ночь на 30 декабря 2020 года в Киеве стала самой теплой за все время наблюдений. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. "По ... подробнее →

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