Введено бесплатное питание для детей погибших защитников Украины

01.01.2021 17:00

В Украине сегодня, 1 января, начал действовать закон № 978-ІХ о бесплатном питании для детей погибших военных. Текст закона опубликован на сайте ВР, сообщает Корреспондент.net . Ранее бесплатным ... подробнее →

ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19

01.01.2021 15:00

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает LIGA.net . Решение ВОЗ дает странам ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января

01.01.2021 13:00

За минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 9 432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 10 016 человек выздоровели, умерли 147 пациентов. Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

"ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке

01.01.2021 12:00

В пятницу, 1 января, группировка «ДНР» возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →

В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов

01.01.2021 11:00

В районе проведения операции Объединенных сил в новогоднюю ночь было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб сил ООС, передает Корреспондент.net . В районе ... подробнее →

Народный синоптик дал прогноз погоды до конца зимы

01.01.2021 10:00

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, в январе украинцев ожидает два периода похолодания, но в целом – второй зимний месяц будет аномально теплым. Об этом он заявил в эфире телеканала ... подробнее →

В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов

01.01.2021 09:00

С 1 января 2021 года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины, ... подробнее →

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