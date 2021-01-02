Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января 02.01.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Он также уточнил, что за сутки ... подробнее →

В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей 02.01.2021 10:00 Порядка 12 тысяч абонентов в ДНР оказались без света 1 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства угля и энергетики". "По состоянию на 9:00 1 января ... подробнее →