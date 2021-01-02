Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января

02.01.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Он также уточнил, что за сутки ... подробнее →

1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек

02.01.2021 11:00

Шестьдесят человек в пятницу, 1 января, пересекли линию разграничения через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ... подробнее →

В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей

02.01.2021 10:00

Порядка 12 тысяч абонентов в ДНР оказались без света 1 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства угля и энергетики". "По состоянию на 9:00 1 января ... подробнее →

Израиль за две недели вакцинировал от коронавируса более 10% населения

02.01.2021 09:00

В течение двух недель прививки от коронавируса сделали уже более десяти процентов населения Израиля. Об этом сообщает Deutsche Welle . "Израиль демонстрирует высокие темпы вакцинации населения от ... подробнее →

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