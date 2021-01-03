Гороскоп на неделю с 4 по 10 января 03.01.2021 15:00 ОВЕН Не всегда родившиеся в апреле сумеют в эти дни распутать клубок разногласий. Постарайтесь смягчить обстановку, чтобы в середине недели уберечься от ссор. А вот Овнов марта судьба в первые дни ... подробнее →

Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину 03.01.2021 13:00 Из Харькова запустили автобус в Марковку (Луганская обл.). Как сообщили на Харьковском предприятии автостанций, автобус следует через Сватово, Старобельск и Беловодск. В Харькове автобус будет ... подробнее →