"ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января03.01.2021 17:00
Движение через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено в понедельник, 4 января. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР". Пересечь линию ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 4 по 10 января03.01.2021 15:00
ОВЕН Не всегда родившиеся в апреле сумеют в эти дни распутать клубок разногласий. Постарайтесь смягчить обстановку, чтобы в середине недели уберечься от ссор. А вот Овнов марта судьба в первые дни ... подробнее →
Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину03.01.2021 13:00
Из Харькова запустили автобус в Марковку (Луганская обл.). Как сообщили на Харьковском предприятии автостанций, автобус следует через Сватово, Старобельск и Беловодск. В Харькове автобус будет ... подробнее →
Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц03.01.2021 11:00
Жители прифронтового Майорска получили 30 теплиц от Международного Комитета Красного Креста в Украине. Об этом рассказал председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин на своей странице в Фейсбук . По ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января03.01.2021 10:00
В Украине за сутки выявили 4576 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 3 января. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в ... подробнее →
В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-1903.01.2021 09:00
Власти России начали выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий сервис заработал с 1 января на портале государственных услуг. Об этом сообщил глава Минздрава ... подробнее →
- В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"15:00
- Более 130 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 4 января14:00
- В центре Донецка приостановлена подача воды13:00
- Торецк и четыре соседних поселка остались без воды11:00
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине09:00
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО15:00
- В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел14:00
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии13:00
- В "ДНР" возобновили работу ДФС09:00
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января17:00
- Социологи опубликовали свежий рейтинг партий и политиков16:00
- В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"15:00
- Более 130 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 4 января14:00
- В центре Донецка приостановлена подача воды13:00
- В Минздраве уточнили правила январского локдауна12:00
- Торецк и четыре соседних поселка остались без воды11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января10:00
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине09:00
- В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса08:00
- 5 января в Украине начинается регистрация на пробное ВНО17:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 января
- В "ДНР" возобновили работу ДФС
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину
- В Польше вакцинация началась со скандала
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января
- Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине