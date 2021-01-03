"ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января

03.01.2021 17:00

Движение через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено в понедельник, 4 января. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР". Пересечь линию ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 4 по 10 января

03.01.2021 15:00

ОВЕН Не всегда родившиеся в апреле сумеют в эти дни распутать клубок разногласий. Постарайтесь смягчить обстановку, чтобы в середине недели уберечься от ссор. А вот Овнов марта судьба в первые дни ... подробнее →

Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину

03.01.2021 13:00

Из Харькова запустили автобус в Марковку (Луганская обл.). Как сообщили на Харьковском предприятии автостанций, автобус следует через Сватово, Старобельск и Беловодск. В Харькове автобус будет ... подробнее →

Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц

03.01.2021 11:00

Жители прифронтового Майорска получили 30 теплиц от Международного Комитета Красного Креста в Украине. Об этом рассказал председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин на своей странице в Фейсбук . По ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января

03.01.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 4576 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 3 января. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в ... подробнее →

В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19

03.01.2021 09:00

Власти России начали выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий сервис заработал с 1 января на портале государственных услуг. Об этом сообщил глава Минздрава ... подробнее →

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