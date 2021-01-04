С 4 января в связи с выявлением лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников временно приостанавливает работу Станично-Луганский районный миграционный отдел. Об этом сообщает ... подробнее →

Украинская разведка получила в свое распоряжение документы из внутреннего оборота террористов Донбасса, которые позволили получить доступ к личным данным граждан Украины, ставших на службу оккупантам, ... подробнее →

Сегодня вблизи села Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа. Как сообщает Цензор.НЕТ ... подробнее →

В Украине со вторника, 5 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которая продлится до 19 января 2021 года. Как передает Укринформ , об этом сообщается на сайте ... подробнее →

В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии 04.01.2021 13:00 В "ЛНР", после повышения размера пенсий с 1 января на 17 %, определили максимально возможный размер пенсии. Максимальный размер пенсии не может превышать 38680 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

МОЗ расширило список стран "красной" зоны 04.01.2021 12:00 Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 000 населения. Как сообщает "Европейская ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января 04.01.2021 11:00 4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Об этом в понедельник, 4 декабря, ... подробнее →