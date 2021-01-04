5 января в Украине начинается регистрация на пробное ВНО

04.01.2021 17:00

В Украине со вторника, 5 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которая продлится до 19 января 2021 года. Как передает Укринформ , об этом сообщается на сайте ... подробнее →

В Полтавской области жители перекрыли трассу из-за повышения тарифа на газ

04.01.2021 16:00

Сегодня вблизи села Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа. Как сообщает Цензор.НЕТ ... подробнее →

Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО

04.01.2021 15:00

Украинская разведка получила в свое распоряжение документы из внутреннего оборота террористов Донбасса, которые позволили получить доступ к личным данным граждан Украины, ставших на службу оккупантам, ... подробнее →

В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел

04.01.2021 14:00

С 4 января в связи с выявлением лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников временно приостанавливает работу Станично-Луганский районный миграционный отдел. Об этом сообщает ... подробнее →

В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии

04.01.2021 13:00

В "ЛНР", после повышения размера пенсий с 1 января на 17 %, определили максимально возможный размер пенсии. Максимальный размер пенсии не может превышать 38680 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

МОЗ расширило список стран "красной" зоны

04.01.2021 12:00

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 000 населения. Как сообщает "Европейская ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января

04.01.2021 11:00

4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Об этом в понедельник, 4 декабря, ... подробнее →

В Турции создали прибор, диагностирующий коронавирус за 10 секунд

04.01.2021 10:00

Турецкие ученые создали прибор Diagnovir, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий. Об этом говорится в заявлении на ... подробнее →

В "ДНР" возобновили работу ДФС

04.01.2021 09:00

Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“», передает DonPress.com . В компании ... подробнее →

В Польше вакцинация началась со скандала

04.01.2021 08:00

В Польше стартовала вакцинация от коронавируса. Но вместо медицинских работников, которых должны были привить первыми, вакцину получили местные политики и некоторые деятели культуры, передает местный ... подробнее →

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