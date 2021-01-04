5 января в Украине начинается регистрация на пробное ВНО04.01.2021 17:00
В Украине со вторника, 5 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которая продлится до 19 января 2021 года. Как передает Укринформ , об этом сообщается на сайте ... подробнее →
В Полтавской области жители перекрыли трассу из-за повышения тарифа на газ04.01.2021 16:00
Сегодня вблизи села Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа. Как сообщает Цензор.НЕТ ... подробнее →
Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО04.01.2021 15:00
Украинская разведка получила в свое распоряжение документы из внутреннего оборота террористов Донбасса, которые позволили получить доступ к личным данным граждан Украины, ставших на службу оккупантам, ... подробнее →
В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел04.01.2021 14:00
С 4 января в связи с выявлением лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников временно приостанавливает работу Станично-Луганский районный миграционный отдел. Об этом сообщает ... подробнее →
В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии04.01.2021 13:00
В "ЛНР", после повышения размера пенсий с 1 января на 17 %, определили максимально возможный размер пенсии. Максимальный размер пенсии не может превышать 38680 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
МОЗ расширило список стран "красной" зоны04.01.2021 12:00
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 000 населения. Как сообщает "Европейская ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января04.01.2021 11:00
4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Об этом в понедельник, 4 декабря, ... подробнее →
В Турции создали прибор, диагностирующий коронавирус за 10 секунд04.01.2021 10:00
Турецкие ученые создали прибор Diagnovir, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий. Об этом говорится в заявлении на ... подробнее →
В "ДНР" возобновили работу ДФС04.01.2021 09:00
Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“», передает DonPress.com . В компании ... подробнее →
В Польше вакцинация началась со скандала04.01.2021 08:00
В Польше стартовала вакцинация от коронавируса. Но вместо медицинских работников, которых должны были привить первыми, вакцину получили местные политики и некоторые деятели культуры, передает местный ... подробнее →
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