Укрзализныця запускает 19 "рождественских" поездов в Карпаты

05.01.2021 17:00

Укрзализныця в Сочельник запустит 19 поездов дальнего следования и скоростных поездов в сторону Карпат - они прибудут на Рождество. Об этом сообщает пресс-служба УЗ во вторник, 5 января, передает ... подробнее →

Социологи опубликовали свежий рейтинг партий и политиков

05.01.2021 16:00

Согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", в парламентском рейтинге лидирует "Слуга народа", которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с ... подробнее →

В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"

05.01.2021 15:00

Оккупационные власти "ЛНР" директивно объединили все местные СМИ в так некий "государственный" медиахолдинг "Луганьмедиа". Об этом говорится в сообщении фейкового "министерства связи", передает ... подробнее →

Более 130 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 4 января

05.01.2021 14:00

132 человека пересекли линию разграничения "ДНР" с подконтрольной Украине территорией через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» 4 января. Об этом сегодня сообщили в ... подробнее →

В центре Донецка приостановлена подача воды

05.01.2021 13:00

Подача воды приостановлена абонентам Ворошиловского, а также частично Киевского и Калининского районов Донецка, в связи с ремонтными работами. Об этом сегодня сообщил "глава администрации" города ... подробнее →

В Минздраве уточнили правила январского локдауна

05.01.2021 12:00

В Минздраве уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует ... подробнее →

Торецк и четыре соседних поселка остались без воды

05.01.2021 11:00

Город Торецк и четыре соседних поселка Донецкой области остаются без водоснабжения из-за повреждения водопровода «Горловка-Торецкое», которое произошло в понедельник. Об этом сообщила ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января

05.01.2021 10:00

5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника, сообщает министр здравоохранения ... подробнее →

Составлена карта распределения переселенцев по Украине

05.01.2021 09:00

В Украине из около 1,5 млн внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) больше всего зарегистрированы в Донецкой и Луганской областях – 54%. Такие данные предоставили в Международной организации по ... подробнее →

В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса

05.01.2021 08:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 января объявил о введении национального локдауна в Англии в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщает BBC, передает ... подробнее →

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