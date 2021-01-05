132 человека пересекли линию разграничения "ДНР" с подконтрольной Украине территорией через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» 4 января. Об этом сегодня сообщили в ... подробнее →

Оккупационные власти "ЛНР" директивно объединили все местные СМИ в так некий "государственный" медиахолдинг "Луганьмедиа". Об этом говорится в сообщении фейкового "министерства связи", передает ... подробнее →

Согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", в парламентском рейтинге лидирует "Слуга народа", которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с ... подробнее →

Укрзализныця в Сочельник запустит 19 поездов дальнего следования и скоростных поездов в сторону Карпат - они прибудут на Рождество. Об этом сообщает пресс-служба УЗ во вторник, 5 января, передает ... подробнее →

В центре Донецка приостановлена подача воды 05.01.2021 13:00 Подача воды приостановлена абонентам Ворошиловского, а также частично Киевского и Калининского районов Донецка, в связи с ремонтными работами. Об этом сегодня сообщил "глава администрации" города ... подробнее →

В Минздраве уточнили правила январского локдауна 05.01.2021 12:00 В Минздраве уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует ... подробнее →

Торецк и четыре соседних поселка остались без воды 05.01.2021 11:00 Город Торецк и четыре соседних поселка Донецкой области остаются без водоснабжения из-за повреждения водопровода «Горловка-Торецкое», которое произошло в понедельник. Об этом сообщила ... подробнее →