В оккупированной Горловке сгорел храм 06.01.2021 12:00 В оккупированной Горловке полностью сгорел храм святителя Василия. Об этом сообщают в соцсетях и в так называемом "МЧС ДНР", передает "Трибун" . "В Горловке вчера в результате пожара полностью ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января 06.01.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине выявили 6911 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в среду, 6 января. Всего инфекцию подтвердили у 1 090 496 человек. За сутки от COVID-19 ... подробнее →