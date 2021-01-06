Последние месяцы в семьях будущих первоклассников не утихают дискуссии о целесообразности начальной школы с 5 лет. Тему для обсуждения предложило Министерство образования и науки. Там считают, что ... подробнее →

СМИ оккупированного Луганска сообщили о взрыве в жилом многоэтажном доме в квартале 50 лет Октября, но официальных версий произошедшего не озвучили. "Взрыв раздался около 1:00 6 января на третьем ... подробнее →

Расположенные на неподконтрольном Украине участке украино-российской границе пункты пропуска "власти" ОРДО планируют "оборудовать современными средствами контроля". Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →

Руководство ФК «Оболонь» подписало контракт с украинским защитником Алексеем Лобовым. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до конца следующего сезона. Об этом сообщается на ... подробнее →

В оккупированной Горловке сгорел храм 06.01.2021 12:00 В оккупированной Горловке полностью сгорел храм святителя Василия. Об этом сообщают в соцсетях и в так называемом "МЧС ДНР", передает "Трибун" . "В Горловке вчера в результате пожара полностью ... подробнее →