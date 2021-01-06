В оккупированной Горловке сгорел храм

06.01.2021 12:00

В оккупированной Горловке полностью сгорел храм святителя Василия. Об этом сообщают в соцсетях и в так называемом "МЧС ДНР", передает "Трибун" . "В Горловке вчера в результате пожара полностью ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января

06.01.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 6911 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в среду, 6 января. Всего инфекцию подтвердили у 1 090 496 человек. За сутки от COVID-19 ... подробнее →

В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО

06.01.2021 10:00

В ОРДО отложили штрафы за отсутствие ОСАГО. Об этом заявили в так называемом "ГАИ ДНР", передает "ДонПресс" . "При принятии „закона ДНР“ „Об ОСАГО“ возникли ... подробнее →

Сегодня состоится премьера сериала об "украинском Шерлоке" (ВИДЕО)

06.01.2021 09:00

Сегодня в 21:30 на канале ICTV состоится премьера пилотной серии отечественного ретро-детектива "Лучший сыщик" об "украинском Шерлоке Холмсе". Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Media ... подробнее →

Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

06.01.2021 08:00

Кабинет министров добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января, заявил представитель правительства в Верховной ... подробнее →

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