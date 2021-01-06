Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января 06.01.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине выявили 6911 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в среду, 6 января. Всего инфекцию подтвердили у 1 090 496 человек. За сутки от COVID-19 ... подробнее →

Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна 06.01.2021 08:00 Кабинет министров добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января, заявил представитель правительства в Верховной ... подробнее →