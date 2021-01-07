Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

07.01.2021 12:00

Американские конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN. Байден ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января

07.01.2021 11:00

8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом в четверг, 7 января, сообщил ... подробнее →

Власти Тернополя отказались вводить локдаун

07.01.2021 10:00

Власти Тернополя не будут вводить жесткие карантинные ограничения, предусмотренные с 8 января решением Кабинета министров. Об этом заявил мэр областного центра Сергей Надал, сообщает Delo.ua . По его ... подробнее →

Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека

07.01.2021 09:00

Четыре человека погибли в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма, устроенных сторонниками президента Дональда Трампа, протестующих против сертификации Конгрессом победы на выборах Джо ... подробнее →

Показано c 1 по 4 (из 4 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх