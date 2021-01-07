Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах 07.01.2021 12:00 Американские конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN. Байден ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января 07.01.2021 11:00 8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом в четверг, 7 января, сообщил ... подробнее →

Власти Тернополя отказались вводить локдаун 07.01.2021 10:00 Власти Тернополя не будут вводить жесткие карантинные ограничения, предусмотренные с 8 января решением Кабинета министров. Об этом заявил мэр областного центра Сергей Надал, сообщает Delo.ua . По его ... подробнее →