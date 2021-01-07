На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв07.01.2021 14:00
В Донецкой области на водопроводе "Горловка - Торецк" по состоянию на 07:00 7 января обнаружен один прорыв, население 5 населенных пунктов до сих пор без питьевой воды. Об этом сообщается на сайте ... подробнее →
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах07.01.2021 12:00
Американские конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN. Байден ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января07.01.2021 11:00
8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом в четверг, 7 января, сообщил ... подробнее →
Власти Тернополя отказались вводить локдаун07.01.2021 10:00
Власти Тернополя не будут вводить жесткие карантинные ограничения, предусмотренные с 8 января решением Кабинета министров. Об этом заявил мэр областного центра Сергей Надал, сообщает Delo.ua . По его ... подробнее →
Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека07.01.2021 09:00
Четыре человека погибли в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма, устроенных сторонниками президента Дональда Трампа, протестующих против сертификации Конгрессом победы на выборах Джо ... подробнее →
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