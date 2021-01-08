Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-1908.01.2021 17:00
Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января08.01.2021 15:00
После четырех дней роста суточный прирост коронавируса в Украине снизился, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 8 января. Так, за минувшие сутки выявили 5 676 случаев COVID-19, тогда как днем ... подробнее →
Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком08.01.2021 13:00
Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 508.01.2021 11:00
В результате беспорядков в США 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, погибли пять человек. Полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника, передает РБК-Украина . Сообщается, ... подробнее →
В Украине начался локдаун. Полный список ограничений08.01.2021 10:00
Правительство не стало отменять и переносить анонсируемый ранее зимний жесткий карантин и уже в полночь 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января ... подробнее →
Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР08.01.2021 09:00
Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из ОРДЛО и Крыма на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком13:00
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР09:00
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв14:00
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ16:00
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки13:00
- В оккупированной Горловке сгорел храм12:00
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО10:00
- В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"15:00
- Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января15:00
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком13:00
- Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 511:00
- В Украине начался локдаун. Полный список ограничений10:00
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР09:00
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв14:00
- Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января11:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине
- В центре Донецка приостановлена подача воды
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР
- В оккупированной Горловке сгорел храм
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января
- В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"
- В Минздраве уточнили правила январского локдауна