Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-1908.01.2021 17:00
Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января08.01.2021 15:00
После четырех дней роста суточный прирост коронавируса в Украине снизился, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 8 января. Так, за минувшие сутки выявили 5 676 случаев COVID-19, тогда как днем ... подробнее →
Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком08.01.2021 13:00
Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 508.01.2021 11:00
В результате беспорядков в США 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, погибли пять человек. Полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника, передает РБК-Украина . Сообщается, ... подробнее →
В Украине начался локдаун. Полный список ограничений08.01.2021 10:00
Правительство не стало отменять и переносить анонсируемый ранее зимний жесткий карантин и уже в полночь 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января ... подробнее →
Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР08.01.2021 09:00
Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из ОРДЛО и Крыма на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
- Макеевка осталась без телефонной связи15:00
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра13:00
- 15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек11:00
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде18:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ17:00
- Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе14:00
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО12:00
- На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-1909:00
- За сутки на Донбассе 6 нарушений режима "тишины", один раненый воин, - штаб ОС08:00
- 15 января «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком16:00
- Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине17:00
- Макеевка осталась без телефонной связи15:00
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра13:00
- 15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января10:00
- Минздрав сократил список стран красной зоны09:00
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде18:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ17:00
- Рада запустила опрос относительно сокращения числа нардепов16:00
- Открыта "горячая линия" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии15:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- "Нафтогаз" начал добычу сланцевого газа на Донбассе
- В ОРДО назвали причину желтого цвета водопроводной воды
- Стали известны правила проведения "техосмотра" автомобилей в ОРДО
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде
- На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк
- В Бразилии пересмотрели результаты испытаний китайской вакцины от COVID-19
- На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-19
- В РФ назвали причину аварии автобуса Москва - Донецк
- В Меловом двое мужчин пытались пересечь границу с поддельными результатами тестов на коронавирус