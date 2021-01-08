Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-19

08.01.2021 17:00

Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января

08.01.2021 15:00

После четырех дней роста суточный прирост коронавируса в Украине снизился, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 8 января. Так, за минувшие сутки выявили 5 676 случаев COVID-19, тогда как днем ... подробнее →

Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком

08.01.2021 13:00

Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 5

08.01.2021 11:00

В результате беспорядков в США 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, погибли пять человек. Полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника, передает РБК-Украина . Сообщается, ... подробнее →

В Украине начался локдаун. Полный список ограничений

08.01.2021 10:00

Правительство не стало отменять и переносить анонсируемый ранее зимний жесткий карантин и уже в полночь 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января ... подробнее →

Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР

08.01.2021 09:00

Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из ОРДЛО и Крыма на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

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