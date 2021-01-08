Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января 08.01.2021 15:00 После четырех дней роста суточный прирост коронавируса в Украине снизился, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 8 января. Так, за минувшие сутки выявили 5 676 случаев COVID-19, тогда как днем ... подробнее →

Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком 08.01.2021 13:00 Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →