Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-1908.01.2021 17:00
Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января08.01.2021 15:00
После четырех дней роста суточный прирост коронавируса в Украине снизился, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 8 января. Так, за минувшие сутки выявили 5 676 случаев COVID-19, тогда как днем ... подробнее →
Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком08.01.2021 13:00
Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 508.01.2021 11:00
В результате беспорядков в США 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, погибли пять человек. Полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника, передает РБК-Украина . Сообщается, ... подробнее →
В Украине начался локдаун. Полный список ограничений08.01.2021 10:00
Правительство не стало отменять и переносить анонсируемый ранее зимний жесткий карантин и уже в полночь 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января ... подробнее →
Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР08.01.2021 09:00
Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из ОРДЛО и Крыма на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
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