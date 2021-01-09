В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств09.01.2021 17:00
С 4 января 2021 года в ОРЛО отменено автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств. Выполнить обязательство по обратному вывозу/ввозу автомобилей необходимо до 1 марта ... подробнее →
Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла09.01.2021 15:00
В Мариуполе из-за обильных осадков произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света и тепла остались жители Приморского и Центрального районов. Об этом сообщается в Telegram-канале ... подробнее →
Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января09.01.2021 13:00
Семьдесят шесть человек пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор под Донецком 8 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 11 ... подробнее →
В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free09.01.2021 11:00
Магазин беспошлинной торговли будет открыт на территории пункта пропуска "Успенка" на границе ОРДО и России в текущем году. Об этом сообщили в "министерстве доходов и сборов" непризнанной республики. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января09.01.2021 10:00
В Украине за сутки выявили 4846 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 1110015 случаев. Об этом сообщает Минздрав в субботу, 9 января. При этом выздоровели уже 786306 человек (накануне - ... подробнее →
Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк09.01.2021 09:00
На востоке Украины российские наемники дважды обстреляли украинских ремонтников, собиравшихся восстановить водоснабжение на участке водопровода Горловка-Торецк. Как передает Цензор.НЕТ , детали ... подробнее →
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