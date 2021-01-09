Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января 09.01.2021 13:00 Семьдесят шесть человек пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор под Донецком 8 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 11 ... подробнее →