Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации10.01.2021 17:00
Ученые итальянского Национального института ядерной физики запустили сайт , на котором предоставлена вся информация по вакцинации от коронавируса в странах мира, сообщает Корреспондент.net . Так, на ... подробнее →
Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января10.01.2021 15:00
В понедельник, 11 января, группировка «ДНР» возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января10.01.2021 13:00
ОВЕН У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни многое получится осуществить без каких-либо проблем. Представится шанс преуспеть и на карьерном поприще. Но в выходные дни возможно недопонимание с ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января10.01.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Об этом в сети Facebook сообщает министр ... подробнее →
Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)10.01.2021 10:00
Четыре человека погибли в Испании в результате шторма Филомена, который накрыл Мадрид сильнейшим снегопадом за десятилетия и вынудил власти мобилизовать войска для спасения попавших в ловушку ... подробнее →
16 населенных пунктов остались без газа из-за взрыва газопровода на Полтавщине10.01.2021 09:00
Вследствие взрыва на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" вблизи Лубен прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу Украины по ... подробнее →
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