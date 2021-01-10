Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации 10.01.2021 17:00 Ученые итальянского Национального института ядерной физики запустили сайт , на котором предоставлена вся информация по вакцинации от коронавируса в странах мира, сообщает Корреспондент.net . Так, на ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 10.01.2021 13:00 ОВЕН У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни многое получится осуществить без каких-либо проблем. Представится шанс преуспеть и на карьерном поприще. Но в выходные дни возможно недопонимание с ... подробнее →