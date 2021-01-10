Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации

10.01.2021 17:00

Ученые итальянского Национального института ядерной физики запустили сайт , на котором предоставлена вся информация по вакцинации от коронавируса в странах мира, сообщает Корреспондент.net . Так, на ... подробнее →

Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января

10.01.2021 15:00

В понедельник, 11 января, группировка «ДНР» возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января

10.01.2021 13:00

ОВЕН У Овнов марта и первой декады апреля в эти дни многое получится осуществить без каких-либо проблем. Представится шанс преуспеть и на карьерном поприще. Но в выходные дни возможно недопонимание с ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января

10.01.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Об этом в сети Facebook сообщает министр ... подробнее →

Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)

10.01.2021 10:00

Четыре человека погибли в Испании в результате шторма Филомена, который накрыл Мадрид сильнейшим снегопадом за десятилетия и вынудил власти мобилизовать войска для спасения попавших в ловушку ... подробнее →

16 населенных пунктов остались без газа из-за взрыва газопровода на Полтавщине

10.01.2021 09:00

Вследствие взрыва на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" вблизи Лубен прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу Украины по ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх