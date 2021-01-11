Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете

11.01.2021 17:00

Папа в декрете – большая редкость в Украине. По статистике, только 3-4% от всех декретных отпусков оформляют на мужчин, и на это есть немало причин. В первую очередь в Украине достаточно сильны ... подробнее →

Мариупольцы вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов

11.01.2021 16:00

В центре Мариуполя сегодня в 13:00 собрались жители города для выражения недовольства по поводу тарифной политики, связанной с реализацией и доставкой газа населению, сообщает mariupol.tv . ... подробнее →

Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды

11.01.2021 15:00

Жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки в социальных сетях публикуют фото водопроводной воды, которая поступает в их дома, и отмечают, что она 100% не питьевая, а техническая. Так, одна из ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 11 января

11.01.2021 14:00

По состоянию на 10:00 через КПВВ “Новотроицкое” на временно оккупированную территорию проследовали 20 человек и 5 машин, а на контролируемую – 1 человек на 1 автомобиле. Об этом ... подробнее →

В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов

11.01.2021 13:00

Перебои в работе банкоматов и POS-терминалов могут наблюдаться 12 января в связи с проведением технических работ на серверах процессингового центра "госбанка ЛНР". Об этом сообщил пресс-центр ... подробнее →

Синоптики предупредили жителей Украины о морозах

11.01.2021 12:00

В Украине на протяжении недели, 11-15 января, ожидается морозная погода и осадки в виде снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает НВ . Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января

11.01.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальное количество с 5 октября, когда заболел 3 771 украинец. Об этом сообщил министр ... подробнее →

В ОРДО возобновили "комендантский час"

11.01.2021 10:00

С 10 января на неподконтрольной Украине части Донетчины возобновилось действие "комендантского часа" с 23.00 до 5.00. Об этом напоминают местным жителям подконтрольны ОРДО СМИ. "Комчас" был ... подробнее →

На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва

11.01.2021 09:00

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения г.Торецк и еще четырех населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, ... подробнее →

В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса

11.01.2021 08:00

Повторная вакцинация от коронавируса в Израиле началась 10 января. По словам властей, так они точно смогут защитить наиболее уязвимые группы населения уже к началу февраля, что позволит ослабить ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх