Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете11.01.2021 17:00
Папа в декрете – большая редкость в Украине. По статистике, только 3-4% от всех декретных отпусков оформляют на мужчин, и на это есть немало причин. В первую очередь в Украине достаточно сильны ... подробнее →
Мариупольцы вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов11.01.2021 16:00
В центре Мариуполя сегодня в 13:00 собрались жители города для выражения недовольства по поводу тарифной политики, связанной с реализацией и доставкой газа населению, сообщает mariupol.tv . ... подробнее →
Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды11.01.2021 15:00
Жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки в социальных сетях публикуют фото водопроводной воды, которая поступает в их дома, и отмечают, что она 100% не питьевая, а техническая. Так, одна из ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 11 января11.01.2021 14:00
По состоянию на 10:00 через КПВВ “Новотроицкое” на временно оккупированную территорию проследовали 20 человек и 5 машин, а на контролируемую – 1 человек на 1 автомобиле. Об этом ... подробнее →
В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов11.01.2021 13:00
Перебои в работе банкоматов и POS-терминалов могут наблюдаться 12 января в связи с проведением технических работ на серверах процессингового центра "госбанка ЛНР". Об этом сообщил пресс-центр ... подробнее →
Синоптики предупредили жителей Украины о морозах11.01.2021 12:00
В Украине на протяжении недели, 11-15 января, ожидается морозная погода и осадки в виде снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает НВ . Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января11.01.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальное количество с 5 октября, когда заболел 3 771 украинец. Об этом сообщил министр ... подробнее →
В ОРДО возобновили "комендантский час"11.01.2021 10:00
С 10 января на неподконтрольной Украине части Донетчины возобновилось действие "комендантского часа" с 23.00 до 5.00. Об этом напоминают местным жителям подконтрольны ОРДО СМИ. "Комчас" был ... подробнее →
На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва11.01.2021 09:00
Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения г.Торецк и еще четырех населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, ... подробнее →
В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса11.01.2021 08:00
Повторная вакцинация от коронавируса в Израиле началась 10 января. По словам властей, так они точно смогут защитить наиболее уязвимые группы населения уже к началу февраля, что позволит ослабить ... подробнее →
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