Мариупольцы вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов 11.01.2021 16:00 В центре Мариуполя сегодня в 13:00 собрались жители города для выражения недовольства по поводу тарифной политики, связанной с реализацией и доставкой газа населению, сообщает mariupol.tv . ... подробнее →

Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды 11.01.2021 15:00 Жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки в социальных сетях публикуют фото водопроводной воды, которая поступает в их дома, и отмечают, что она 100% не питьевая, а техническая. Так, одна из ... подробнее →