Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac12.01.2021 17:00
На этой неделе в Турции начнется вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac, сообщил во вторник, 12 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
В ОРДО ввели обязательный техосмотр автотранспорта12.01.2021 16:00
Оккупационная администрация в ОРДО "официально" вводит обязательный техосмотр авто. Об этом сообщают в так называемом "правительстве ДНР", передает "Трибун" . Так, "правительство" утвердило "правила ... подробнее →
Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ12.01.2021 15:00
Жители неподконтрольного Украине Донецка жалуются на то, что в их квартиры поступает газ оранжевого цвета, который практически не греет, странно пахнет и коптит. Об этом сообщают пользователи в ... подробнее →
ТАСС анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"12.01.2021 14:00
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак "прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и ... подробнее →
11 января гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались 105 человек12.01.2021 13:00
Сто пять человек пересекли 11 января линию разграничения между "ДНР" и Украиной через гуманитарный коридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января12.01.2021 12:00
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников. Об этом в сети Facebook сообщает министр ... подробнее →
Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя12.01.2021 11:00
Согласно информации, размещенной на сайте Минреинтеграции , все мобильные бронированные отделения Ощадбанка на базе автомобилей КРАЗ находятся на капитальном ремонте. Поэтому с 11 по 15 января у ... подробнее →
Изменились правила въезда из России в Украину12.01.2021 10:00
В новый список стран со значительным распространением COVID-19 (страны красной зоны), который опубликовало 11 января МОЗ Украины, вошла Российская Федерация. Поэтому, при поездке из Донецка или ... подробнее →
На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб12.01.2021 09:00
За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности ... подробнее →
Минэнерго представило "план по существенному снижению тарифов на газ"12.01.2021 08:00
Врио министра энергетики Юрий Витренко на совещании по вопросам энергетического рынка под председательством президента Владимира Зеленского представил предварительный план по существенному снижению ... подробнее →
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