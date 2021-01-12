Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак "прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и ... подробнее →

Жители неподконтрольного Украине Донецка жалуются на то, что в их квартиры поступает газ оранжевого цвета, который практически не греет, странно пахнет и коптит. Об этом сообщают пользователи в ... подробнее →

Оккупационная администрация в ОРДО "официально" вводит обязательный техосмотр авто. Об этом сообщают в так называемом "правительстве ДНР", передает "Трибун" . Так, "правительство" утвердило "правила ... подробнее →

На этой неделе в Турции начнется вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac, сообщил во вторник, 12 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

11 января гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались 105 человек 12.01.2021 13:00 Сто пять человек пересекли 11 января линию разграничения между "ДНР" и Украиной через гуманитарный коридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января 12.01.2021 12:00 За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников. Об этом в сети Facebook сообщает министр ... подробнее →

Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя 12.01.2021 11:00 Согласно информации, размещенной на сайте Минреинтеграции , все мобильные бронированные отделения Ощадбанка на базе автомобилей КРАЗ находятся на капитальном ремонте. Поэтому с 11 по 15 января у ... подробнее →