Сегодня, 13 января, электрокары гуманитарной миссии «Пролиска», работающей при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, не вышли на маршрут на КПВВ ... подробнее →

В связи со значительным понижением температуры воздуха Луганская областная военно-гражданская администрация опубликовала информацию о местах расположения на территории Луганской области пунктов ... подробнее →

По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области вероятной причиной аварии автобуса, следовавщего из Москвы в ОРДЛО, стали "лысая" резина и "сильный боковой ветер", информирует ... подробнее →

С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Как передает Цензор.НЕТ , документ опубликован в издании "Голос Украины". Согласно закону, штрафы ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января 13.01.2021 12:00 В Украине за последние 24 часа выявили 6 409 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром ... подробнее →