Ученые определили эффективность иммунитета после перенесенного коронавируса 14.01.2021 13:00 Иммунитет после выздоровления от коронавируса в среднем дает 83% защиту от повторного заражения в течение по меньшей мере 20 недель. Об этом свидетельствует исследование организации общественного ... подробнее →

"Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения 14.01.2021 12:00 Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина ... подробнее →

Водоснабжение Торецка полностью восстановлено после аварии 14.01.2021 11:00 Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе «Горловка-Торецк», восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области. ... подробнее →