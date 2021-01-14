Ученые определили эффективность иммунитета после перенесенного коронавируса14.01.2021 13:00
Иммунитет после выздоровления от коронавируса в среднем дает 83% защиту от повторного заражения в течение по меньшей мере 20 недель. Об этом свидетельствует исследование организации общественного ... подробнее →
"Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения14.01.2021 12:00
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина ... подробнее →
Водоснабжение Торецка полностью восстановлено после аварии14.01.2021 11:00
Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе «Горловка-Торецк», восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января14.01.2021 10:00
В Украине за последние сутки выявили 7 925 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром ... подробнее →
Стали известны правила проведения "техосмотра" автомобилей в ОРДО14.01.2021 09:00
В ОРДО опубликовали "порядок" проведения обязательного технического осмотра транспортных средств. Соответствующее "постановление" опубликовано на сайте "правительства ДНР", передает "Трибун". Сроки ... подробнее →
Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу14.01.2021 08:00
В Соединенных Штатах Америки конгрессмены Палаты представителей в среду, 13 января, проголосовали за объявление импичмента президенту Дональду Трампу. Трансляцию заседания законодательного органа вел ... подробнее →
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