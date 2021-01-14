Телеканал Медведчука проверят на предмет разжигания межнациональной вражды

14.01.2021 17:00

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NEWSONE) внеплановую безвыездную проверку на соблюдение лицензиатом ... подробнее →

15 января «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком

14.01.2021 16:00

В пятницу, 15 января, группировка «ДНР» возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →

В Меловом двое мужчин пытались пересечь границу с поддельными результатами тестов на коронавирус

14.01.2021 15:00

На пункте пропуска "Меловое" выявили двух мужчин с липовыми справками об отрицательном результате теста на COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ . Так, вчера, 13 января, двое украинцев ... подробнее →

"Нафтогаз" начал добычу сланцевого газа на Донбассе

14.01.2021 14:00

"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов (tight gas). Для компании это первый подобный опыт, сообщил ее глава Андрей Коболев на своей странице в Facebook ... подробнее →

Ученые определили эффективность иммунитета после перенесенного коронавируса

14.01.2021 13:00

Иммунитет после выздоровления от коронавируса в среднем дает 83% защиту от повторного заражения в течение по меньшей мере 20 недель. Об этом свидетельствует исследование организации общественного ... подробнее →

"Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения

14.01.2021 12:00

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина ... подробнее →

Водоснабжение Торецка полностью восстановлено после аварии

14.01.2021 11:00

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе «Горловка-Торецк», восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января

14.01.2021 10:00

В Украине за последние сутки выявили 7 925 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром ... подробнее →

Стали известны правила проведения "техосмотра" автомобилей в ОРДО

14.01.2021 09:00

В ОРДО опубликовали "порядок" проведения обязательного технического осмотра транспортных средств. Соответствующее "постановление" опубликовано на сайте "правительства ДНР", передает "Трибун". Сроки ... подробнее →

Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу

14.01.2021 08:00

В Соединенных Штатах Америки конгрессмены Палаты представителей в среду, 13 января, проголосовали за объявление импичмента президенту Дональду Трампу. Трансляцию заседания законодательного органа вел ... подробнее →

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