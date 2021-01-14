"Нафтогаз" начал добычу сланцевого газа на Донбассе 14.01.2021 14:00 "Нафтогаз" ввел в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов (tight gas). Для компании это первый подобный опыт, сообщил ее глава Андрей Коболев на своей странице в Facebook ... подробнее →