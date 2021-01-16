Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине 16.01.2021 17:00 Телеканал UA:Перший проведет прямую трансляцию церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине, опубликованном на его ... подробнее →

Макеевка осталась без телефонной связи 16.01.2021 15:00 В Макеевке в результате пожара в офисе местной телекоммуникационной компании "Комтел" не работает городская телефонная связь. Об этом сообщили в "МЧС ДНР". "В результате аварии на объекте ГП "Комтел" ... подробнее →