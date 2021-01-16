Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине

16.01.2021 17:00

Телеканал UA:Перший проведет прямую трансляцию церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине, опубликованном на его ... подробнее →

Макеевка осталась без телефонной связи

16.01.2021 15:00

В Макеевке в результате пожара в офисе местной телекоммуникационной компании "Комтел" не работает городская телефонная связь. Об этом сообщили в "МЧС ДНР". "В результате аварии на объекте ГП "Комтел" ... подробнее →

В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра

16.01.2021 13:00

В так называемом «ГАИ ДНР» проинформировали о том, что грозит водителям, в случае управления автомобилем, не прошедшим техосмотр, сообщает сайт novosti.dn.ua . За вождение без прохождения ... подробнее →

15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек

16.01.2021 11:00

Контрольно-пропускной пункт въезда и выезда «Еленовка» 15 января был открыт для пропуска жителей по гуманитарному коридору. По данным "МЧС ДНР", в этот день на территорию "республики" ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января

16.01.2021 10:00

7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук ... подробнее →

Минздрав сократил список стран красной зоны

16.01.2021 09:00

Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон - с учетом последних данных по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх